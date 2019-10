Una empresa ofrece 116.125 euros a quien le ceda los derechos de su rostro para crear un robot

No se han ofrecido muchos más detalles al respecto, más allá de que la compañía para la que se construiría la máquina es privada y tiene como objetivo que el robot funcione como un "amigo virtual" para las personas mayores . El diseñador ha indicado que el proyecto ha estado en desarrollo durante cinco años y entraría en producción el próximo año. Se espera que el robot pueda estar disponible próximamente para el público.

Aunque no pueden revelar más datos en esta fase tan temprana, Geomiq afirma que los candidatos que pasen a la siguiente fase recibirán detalles completos sobre el proyecto, y los no seleccionados no serán contactados.