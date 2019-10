"Ir encapuchado no es un acto de violencia, es un acto de autoprotección", independentistas explican los motivos de su movilización

Explican que la mayoría de sus actos son de autodefensa no de violencia , por ejemplo, el hecho de ir encapuchados, "si expongo mi cara, la policía puede venir mañana a buscarme, tengo miedo de que me identifiquen " cuenta uno de ellos. Explican que piensan que no están haciendo nada malo pero que ante las recientes actuaciones del Estado prefieren protegerse.

En cuanto a la quema de contenedores, muchos de ellos explican que en ocasiones lo hicieron por autoprotección, "no he quemado pero he tenido que poner contenedores delante de mí para que la policía no me atropellara".