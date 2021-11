Hallan el cadáver de la mujer que desapareció el 18 de noviembre en Navarra: salió sola a pasear por el bosque

La mujer, sin problemas de salud, salió sola a pasear sobre las 15 horas del jueves, "aunque acostumbra a hacerlo con su hija", que no se encontraba en la localidad por lo que al regresar fue a encontrarse con ella en el camino que realizan habitualmente. Al no dar con su paradero avisó a otros familiares y vecinos de Lantz que iniciaron la búsqueda por los alrededores del casco urbano. La desaparecida no llevaba consigo un teléfono móvil.