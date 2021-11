Confirman la muerte de Enrique Fuentes y Francisca Romero, desaparecidos en Huelva desde el 26 de octubre

Por otro lado, las hijas del desaparecido descartaron que la marcha haya podido ser sido voluntaria, al no considerar "normal" que el móvil esté apagado y no puedan dar con él. Del mismo modo, indicaron que salieron a comer "por algún pueblo de Huelva", pero que su intención era "volver el mismo día" y "no dormir fuera de casa", toda vez que han apuntado que "no llevaban ropa" y "solo el dinero para la cena".