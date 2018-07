Encuentran viva en una morgue de Sudáfrica a una mujer declarada muerta tras un accidente

De esta forma, el gerente de operaciones de Distress Alert, Gerrit Bradnick, confirmó que los sanitarios habían declarado a la mujer como fallecida , y que lo hicieron tras seguir todos los protocolos establecidos para ello. Incluso llegaron a buscar pulso y signos de respiración . “El equipo utilizado para determinar la vida no mostró ninguna forma de vida para la mujer", ha explicado Bradnick.

Tan claro tiene el gerente de operaciones de Distress Alert que sus empleados trabajaron de forma correcta, que ha asegurado que “esto no sucedió porque nuestros paramédicos no están capacitados adecuadamente. No hay pruebas de negligencia por parte de nuestros trabajadores".