El hijo de un enfermo de Parkinson pide empatía y que lo dejen morir dignamente tras 12 años de sufrimiento

Hace 12 años que a Antoni Monguilod le diagnosticaron Parkinson. Una enfermedad que empeoró hace cuatro y por la que no puede valerse por sí mismo. Por ello, quiere dejar de sufrir. En concreto, en abril le comunicó a su famiia que había tomado la decisión firme de acabar con su vida. Sin embargo, nadie lo puede ayudar, porque la muerte asistida no está permitida en España.

“He llegado al punto de no poder valerme por mí mismo y tengo que depender de otras personas, sobre todo de mi esposa. Y como sé que esto no tiene solución y la quiero mucho y no quiero que pierda la salud cuidándome, he decidido poner fin a esta situación”, aseguró el hombre en una misiva enviada a varios medios de comunicación.