Siguen los enigmas sobre la muerte de Miriam: Sergio seguirá libre y gana fuerza que ella no era el objetivo

Vicente Sánchez abogado de la famlia de Miriam ha hablado en el programa 'Ya es Mediodía' tras cumplirse un año de la muerte a puñaladas de la joven. La familia de la joven está viviendo todo un infierno, desgarrador. No entienden, aunque respetan la justicia porque respetan la presunción de inocencia, por qué los indicios no son suficientes contra Sergio, pero la realidad es que los enigmas en torno al asesinato no paran de crecer. El abogado de la familia cree que el secreto de sumario es clave porque el cambio de postura de la justicia no lo entiende la familia.