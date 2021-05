La chaqueta de Enrique Ponce con botones con la imagen de Franco levanta críticas en redes sociales

"Enrique tiene ese traje campero, como tiene otros con otro tipo de monedas, desde hace mucho tiempo. Y se lo ha puesto ya unas cuantas veces en varias plazas sin que se arme tanto revuelo. A él le gusta poner monedas como botones, da igual las que sean, así que no creo que haya que sacar mayores conclusiones del asunto"-defendió el apoderado del torero en declaraciones a EFE.

Enrique Ponce se muestra sorprendido frente a las críticas en redes sociales

El toreo no pensó que su indumentaria iba a levantar tantas críticas y reconoce que ha llevado chaquetas parecidas en otras ocasiones sin que se genere "tanto revuelo". Como el propio diestro se ha encargado de explicar en declaraciones a El País, lo de llevar botones en forma de monedas en sus chaquetas es una costumbre que lleva años practicando.

En esta ocasión, las monedas pertenecían a la época de la dictadura pero Ponce asegura que eso "no tiene nada que ver" con la política. "Me hice esa chaquetilla por la moneda, no por Franco en sí"-zanjaba. El tema es uno de los más comentados en redes sociales donde algunos usuarios han aprovechado además para denunciar el maltrato animal que, según ellos, se lleva a cabo en la tauromaquia.