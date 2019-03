Emotivo adiós al joven piloto Marcos Garrido fallecido con 14 años al caer durante una carrera de moto

"Se hizo lo humanamente imposible por salvarlo"

Álvarez ha lamentado la muerte del j oven piloto, que en el momento del accidente estaba circulando por una curva del circuito por donde no se suele alcanzar grandes velocidades, ha explicado en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press.

El presidente de la federación ha comentado que es difícil aclarar la velocidad a la que iba el piloto porque el tipo de moto que conducía puede ponerse de cero a 100 kilómetros por hora en segundos pero, en todo caso, en el tipo de competición en la que participaba Marcos los pilotos no suelen superar los 200 kilómetros por hora.

Lo que le pudo pasar al joven piloto es que no iría a mucha velocidad pero "se le fue la moto" y se cayó para el lado en el que venía circulando otro piloto que "afortunadamente" no sufrió ningún daño grave en la caída. "Él -Marcos-- ya se está cayendo y el otro viene detrás, entonces desgraciadamente sucede algo que era totalmente inevitable y que no había posibilidad de prevenir", ha explicado el presidente de la FAM.