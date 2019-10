“El río entraba por una puerta y salía por la otra”, los pueblos afectados por la DANA tratan de recuperarse tras el temporal

Los Mossos d´Esquadra y los Bombers se centran ahora en encontrar a las cinco personas que continúan desaparecidas en Tarragona, tres en L´Espluga de Francolí y dos en Vilavert. Mientras tanto, las máquinas trabajan sin descanso para quitar los troncos, ramas y cañas que ocupan las calles de los municipios más afectados. El suelo no se puede ver desde el martes, el fango ocupa toda la superficie.

Es el segundo episodio de lluvias torrenciales que sufre nuestro país en apenas dos meses, el primero de estos temporales también afectó principalmente a una zona de costa, la de la Comunidad Valenciana y Murcia, aunque arrasó a su vez algunas zonas del interior, algo que no se ha producido en esta ocasión. Hace una semana, cuando se cumplía un mes del temporal, volvíamos a las zonas devastadas por esa primera DANA y en ellas, los vecinos todavía no habían conseguido volver a la normalidad, muchos incluso no habían podido volver ni a sus hogares.