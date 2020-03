Informativos Telecinco entrevista a la directora de Salud Pública de la OMS: el confinamiento “va a dar resultados”

No es necesario implantar más medidas para hacer frente al covid-19 en España , ha asegurado la doctora María Neira , directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , en una entrevista para Informativos Telecinco . Sobre el confinamiento, considera que es una "medida es muy dolorosa, es muy radical, efectivamente. Hay pocos países en este momento en Europa que la estén poniendo en marcha".

No obstante, considera que este esfuerzo "va a dar resultados" si se trabajan en otros frentes además del confinamiento. Estos, ha indicado, son "el frente de la investigación y del desarrollo" y "reforzar esa asistencia en los hospitales. Asegurarnos de que hay un plano estratégico donde no falta material, donde los profesionales sanitarios y los recursos financieros y humanos están bien asegurados". Con eso, ha aseverado,"yo ya me atrevo a ver esa luz que empieza a insinuarse ya".