Científicos españoles inventan un envase para los alimentos que acaba con la listeria

“Un simple envase de plástico aumenta la seguridad alimentaria”, explica el profesor e investigador José Francisco Fernández Lozano, del CSIC. Este envase aún no se comercializa, eso depende ya de las empresas que quieran apostar por él. “La capacidad de producción actual permite suministrar aditivo para más de 50 millones de envases de alimentación”, explica Javier Menéndez, CEO de la startup Encapsulae SL.

Esta bacteria llega a los humanos sobre todo a través de los alimentos. No solo mediante la carne, como el brote causado por la empresa Magrudis este verano, sino también a través del pescado ahumado, la fruta o las verduras . La listeria soporta incluso la congelación. El horneado o la cocción si acaba con ella.

Cuarto fallecido por el brote de Magrudis, un bebé

"Nos encontramos totalmente indignados porque a fecha de hoy ni siquiera se hayan tomado la molestia ni por parte de la Junta ni de la Consejería de Salud de llamarnos para decirnos que desgraciadamente nuestro hijo falleció a causa de Magrudis. Pero sí vimos ayer una noticia, que nos impactó, en la que la Junta de Andalucía manipulaba y tergiversaba", ha señalado Manuel C. "Nosotros sabemos ya que nuestro hijo es un afectado por la cepa de Magrudis. No sé qué intentan manipulando, mintiendo y tergiversando la verdad. Nosotros lo que queremos es justicia para nuestro hijo y que salga la verdad, no que se intente tapar".