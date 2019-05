Envenenaba a sus pacientes para después presumir de salvarles la vida

Unha sido acusado de envenenar a sus pacientes con inyecciones letales para provocarles ataques cardíacos y luego poder hacerse pasar por un héroe salvándoles la vida. No siempre salió bien y siete personas murieron como resultado de su peligroso procedimiento, según informa 'The Guardian'.

El doctor era el "denominador común" de todos los envenenamientos

La defensa alega que no hay evidencias y que la participación de su cliente en estos presuntos envenenamientos no es "nada más que una hipótesis". Por su parte, el abogado de pacientes y familiares afectados, Fréderic Berna, no cree que todo sea "una extraña coincidencia" y apunta que la evidencia de envenenamiento es clara en al menos siete casos. "Si los otros casos se prueban también, será aún más difícil de creer" en su inocencia, agrega.