La envenenadora del hospital de Arriondas podría volver al trabajo: introducía sangre en el agua de sus compañeros

La envenenadora del Hospital de Arriondas podrá volver al trabajo. Según recoge el diario 'La Nueva España', un error al tramitar el expediente de despido de C. N. C., obliga al Sespa a readmitir a esta trabajadora en su puesto. Además, cobrará todos los atrasos desde que fue apartada de su puesto, según ha decidido la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Si esta técnico de laboratorio no es readmitida, recibiría una indemnización de algo más de 51.000 euros.