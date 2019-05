Envenenan y matan al perro guía de un niño con Síndrome de Down

Sin embargo, Martín nunca podrá volver a compartir sus aventuras con Fido porque un desalmado ha acabado con la vida del animal. El can pudo ser envenenado el pasado martes por la noche, ya que posteriormente comenzó a sufrir vómitos y convulsiones . Según ha relatado Ruth, el abuelo de la familia intentó reanimarlo cuando lo encontró alejándose del domicilio familiar en busca de tranquilidad para su último suspiro. Pese a ello, el perro acabó falleciendo el miércoles de madrugada. Ante los claros indicios de envenenamiento, la familia sospecha de un vecino del barrio Marayes, en Caucete .

Aún no le han contado al niño la muerte de su mascota

La familia asegura que aún no ha sabido cómo comunicar la defunción del perro al niño. "Todavía no le dijimos que lo mataron, no sabemos cómo se lo va a tomar”, expresó la hermana del pequeño. “Es maldad pura lo que hiceron, ¿qué ganan?”, sentenció con dolor. Pese a la reciente pérdida, han explicado que están buscando a un cachorro que supla la ausencia del animal. “Queremos que haga lo mismo que hizo con ‘Fido’, que crezcan juntos”, concluyen.