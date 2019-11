Paradojas de un mundo loco: En la era de instagram, la humildad empieza a ser un valor al alza

Ante este desolador panorama un estudio elaborado por el Journal of Psychology and Theology ha captado la atención de dos cabeceras de información tan poderosas como The New York Times y The Wall Street Journal. Ambas hablan de la humildad hoy. En la era del fake news, no es casualidad que virtudes como esta, que permite conocer las limitaciones de uno mismo y escuchar al otro vuelvan a ser un valor. ¿Es ajena esta ola de extremismo y odio en Europa a la pérdida de la humildad?