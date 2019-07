La Ertzaintza busca a dos menores desaparecidos tras un torneo de fútbol en San Sebastián

Agentes de la Ertzaintza buscan a dos menores de 13 y 14 años tras su desaparición después del torneo de fútbol Donosti Cup , celebrado en San Sebastián y en el que participaron con el equipo procedente de Sierra Leona (África) en el que juegan. Por el momento las autoridades no tienen pistas de su posible paradero.

Las alarmas saltaron el sábado pasado cuando no subieron al avión que llevó al conjunto a su país de origen. En ese mismo instante, un responsable de la ONG Diamond Child of Arts and Cultura interpuso una denuncia. El equipo acudió como invitado a la cita deportiva, gracias a una campaña de recaudación iniciada por la entidad citada.