'Escapa': la campaña de Ruavieja que invita a reflexionar sobre qué nos impide ver más a la gente querida

¿Te has parado a pensar por qué hace tanto tiempo que no ves a esa persona que realmente te importa? Seguro que, si te haces la pregunta, encontrarás mil excusas, mil motivos, mil razones… Pero en el fondo, sabes que no existe una razón lógica para dejar pasar el tiempo sin verte con tu gente. El problema es que, en la sociedad actual, según Ruavieja la mayoría de las personas están atrapadas. Atrapadas en cárceles irreales, prisiones que nos impiden ver más a menudo a la gente que queremos. Y cuyas puertas, sin realmente darnos cuenta han estado siempre abiertas.