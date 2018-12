¿Tiene mi hijo escarlatina?: cómo distinguirla

La doctora explica que “siempre que están con algún virus o alguna bacteria, la mayor parte de las veces a los niños se les quita el hambre. Pero no porque no tenga hambre puedes decir que puede tener una escarlatina. Pues no. Lo característico es una garganta muy roja y los granillos que salen por todo el cuerpo”.

“Los granitos no pican. Si pican es porque [el niño] suda o porque tiene la piel más sensible, pero no tienen por qué picar. No es como la urticaria que pica sí o sí”.