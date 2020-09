Atacada por un escorpión que estaba escondido en un bolso chino que compró en internet

Judith aún no se cree que sea el foco de la noticia por culpa de un bolso que compró en China por internet, pero su historia es de las que no se olvidan. Nada menos que ser picada por un escorpión que se encontraba escondida en un bolso que compró en China por internet. Le gustó uno de la tienda de Mojoyce, a través de la plataforma Aliexprés, el mayor centro de compras online del gigante asiático. El mensajero se lo entregó en su casa de Algemesí pasadas las 10.00 horas del lunes y Judith, de 25 años, lo abrió enseguida. Lo hizo delante de sus hermanos y se dio cuenta de que era más pequeño de lo que esperaba. Entonces metió la mano para ver su profundidad y sintió un dolor muy intenso en el pulgar. ¿Qué había pasado?

Judith tiró el bolso encima de la cama y entonces lo vio. No daba crédito. Era un escorpión. Lo atraparon y lo metieron en un bote. Ha puesto denuncia porque no quiere que a nadie le paso lo mismo. No en vano tuvo que ir al Hospital de la Ribera en Alzira (València) para que la trataran, según desvela