El escritor Albert Espinosa asegura que tiene "calculada" la fecha de su muerte

Además, afirmó que no tendrá hijos. "Mi tipo de cáncer se hereda en un 99% de los casos. Es complicado por los padres de niños con cáncer. En la serie -"Pulseras rojas"- no salían padres de niños con cáncer. No me atrevía", explicó el escritor, que también sacó su vena irónica. "Yo tenía que morir a los 15 años, y no me moría. Estaba en un hospital para morir, de paliativos, y no me moría. Soy muy revoltoso".