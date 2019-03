Cómo elegir la mejor guardería: claves para no equivocarse

Escuelas de padres . A veces, los padres no saben cómo afrontar determinados momentos del desarrollo de los hijos. Muchos centros infantiles ofrecen charlas orientativas que sirven para aprender cómo tratar los celos del hermano mayor, qué hacer si no consigo que coma, cómo quitarle el chupete o el pañal...

En las guarderías tienen a los niños en las hamacas y no hacen nada. No van a estimularlos. Lo mejor es un centro de Educación Infantil

Escuela o guardería

Brenner señala que la mejor opción depende siempre de lo que busquen los padres. No obstante, indica que la diferencia entre una guardería y una escuela infantil es muy importante. La primera se define como su propio nombre indica por “guardar” a los pequeños. “Tienen a los niños en las hamacas y no hacen nada. No van a estimularlos. Lo mejor es un centro de Educación Infantil con un buen proyecto con actividades, con un buen servicio de comedor con psicólogos, pediatras, con charlas para padres…”.