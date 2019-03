Una española en Suecia denuncia la desprotección de las autoridades españolas ante sus malos tratos

"Las autoridades españolas no han hecho nada"

"Mi mujer no puede ver a los niños. Él les ha quitado el teléfono y no tenemos contacto con ellos, a mi mujer incluso le han quitado la posibilidad de ver el historial médico de sus hijos. El padre les ha cambiado de colegio sin su consentimiento", relata el actual marido asegurando que el argumento dado por los servicios sociales del país es que " no es un riesgo para los niños", "que es un buen padre" y que todavía no se ha celebrado el juicio sobre la custodia.