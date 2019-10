Los españoles huyen de cocinar en casa: se han hecho 41 millones de comidas y cenas menos en el hogar

Así,no porque se haya comido o cenado menos, sino porque se han buscado nuevas opciones de consumo. De esta forma, siete de cada diez comidas dejadas de cocinar en casa se han trasladado a la restauración, y las otras tres se siguen consumiendo en el hogar pero no se han cocinado en él, sino que han llegado ya listas para comer bien porque se han pedido a través de(encargo de comida a domicilio) o se han compradoo en establecimientos de comida preparada o bien en los propios híper/súper a través de su oferta deSeis de cada diez comidas o cenas que no hacemos nosotros mismos en casa las tenemos fuera y el resto nos la traen a casa.

Este cambio de patrones a la hora de cocinar o buscar comida ya preparada no ha aumentado el número de ocasiones de consumo, pero sí ha aportado valor adicional al sector de alimentos y bebida s, que ha crecido un 3% en el primer semestre del año:y unfrente al

Búsqueda de naturalidad y nuevos estilos de vida

Pero no es la única tendencia que crece entre los españoles. El flexitarianismo avanza en el consumo en el hogar, pero no así cuando se come fuera de casa. El ajuste de proteína animal en los hogares se está haciendo exclusivamente con la carne vacuna y las salchichas, que han perdido más de 1,5 puntos de cuota de estómago en los últimos 6 años.