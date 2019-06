Una especie de gusano ingiere piedra y excreta arena

Los investigadores que publicaron el resultado en 'Proceedings of the Royal Society B' , han indicado que las diferencias físicas establecen la probabilidad de que el gusano que come rocas "no evolucionó a partir de sus homólogos que comen madera, sino que probablemente se separaron de ellos hace mucho tiempo". Se observó también que roían su camino hacia la piedra caliza, y algo más adelante que excretaban arena.