Las espeleólogas rescatadas, contra los medios: “No pudimos hacernos nuestra foto para nuestro recuerdo”

Ya en la galería de las pequeñas inglesas nos encontramos con un paso que no supimos atacarlo. Lo veíamos demasiado expuesto y peligroso. Eso hizo que nos replanteáramos si estábamos en el lugar en el que nos pensábamos que estábamos. Dudas, exploraciones, veíamos en la reseña otro túnel superior al nuestro y quizás es el que debíamos haber tomado. Vuelta atrás, no puede ser, vuelta hacia delante, no cuadra. Así 4 veces. Quizás no lo veíamos porque estábamos cansadas. Sacamos mantas térmicas, puntos de calor, comimos e intentamos descansar.