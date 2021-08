Esquivan la pena de cárcel tras forzar a un bebé a beber de una botella de vino mientras la madre lo grababa

No obstante, según ha sido referido en el juicio, y tal y como recoge el medio Daily Telegraph, aunque todo apunta a que en el interior de esa botella de vino, efectivamente había alcohol, no existen indicios más allá de lo registrado en vídeo. Dejan claro, eso sí, que en las imágenes el niño parece beber del contenido y el comportamiento exige castigo; uno que, no obstante, no pasa por la cárcel.