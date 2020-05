Baja el estado de alarma por el coronavirus

"Se ha reducido en cuatro veces el incremento diario de fallecidos"

Además, la letalidad del COVID-19 en nuestro país ha caído también considerablemente: “Hemos pasado de incrementos del 1,6% a la cifra actual, por debajo del 0,4%”. “ Se ha reducido cuatro veces el incremento diario ”, ha precisado Simón, insistiendo no obstante, pese a la positiva evolución, que “ tenemos que seguir siendo prudentes ”. Pese a la mejora de los sistemas de detección, ha subrayado, todavía puede haber casos que no se identifiquen y “cadenas de transmisión que puede que no controlemos desde el primer momento”, algo que el sistema sanitario “debe ser capaz de detectar”. “Vamos muy bien”, ha dicho, pero aún “hay que mantener esta evolución durante un tiempo para garantizar que el riesgo de rebrote se reduce al mínimo” . Por ello, la máxima sigue siendo la misma: prudencia y responsabilidad individual frente a un virus todavía desconocido en muchos aspectos.

La prórroga del estado de alarma, de 15 días y no de un mes

Ante la emergencia sanitaria sin precedentes que sigue, no obstante, sacudiendo a España, el Gobierno insiste en que precisa del estado de alarma para asegurar, "con el instrumento con la mayor garantía jurídica para restringir la movilidad”, que todo sigue evolucionando correctamente en el camino hacia la pretendida ‘nueva normalidad’. Una ‘nueva normalidad’ que en los territorios más aventajados llegará a finales de junio en el mejor de los casos, pero que en un país que camina ahora mismo a tres velocidades para muchos no se producirá hasta julio.

En este sentido, la pretensión del Gobierno era prolongar el estado de alarma un mes más, pero la situación política, cada vez más caldeada, ha obligado al Gobierno a rebajar las expectativas. Aceptando las condiciones impuestas por Ciudadanos para obtener de nuevo su apoyo, y con ello procurar que salga adelante la solicitud, este miércoles se votará la prórroga para un plazo de 15 días. Dos semanas, y no un mes, como quería el Ejecutivo, que a través de su portavoz, María Jesus Montero, advertía de cara a la votación: “La no aprobación del estado de alarma es un grave riesgo para la salud de los ciudadanos. Significaría que no hay manera de ordenar de manera reglada la salida de los ciudadanos. Si no se aprueba, lo que se produciría es que todo el trabajo previo habría sido un trabajo en balde y habría un riesgo de rebrote que sería muy grave: se producirían nuevas hospitalizaciones, nuevos fallecimientos y situaciones que todos queremos dejar atrás. Todos hemos contribuido para que hoy el nivel de contagio esté por debajo del 0,2%, como ha dicho el ministro Illa”. "El estado de alarma permite consolidar las buenas cifras sanitarias", ha sentenciado.