"El que sabe todos tus datos soy yo"": Así era como Lupín amenazaba a sus víctimas

Era su objetivo del día y consiguió engañar a uno de los amigos del chat que en privado creyó estar ayudando a su colega. Le dio casi 1.000 euros. Le llamó por teléfono y lo único que decía Lupin es “Le he dado el palo, le he dado el palo”. Utilizaba su acento sudamericano, no el de León. La Guardia Civil dice que lo hacía mucho. Estaba acostumbrado a tratar con sus mulas, muchas sudamericanas, de ahí esos acentos que hemos escuchado cuando contaba billetes y grababa . En plena obsesión sacaba los fajos de billetes del relleno de un sofá, envueltos en guantes de látex . Grabó el video para amedrentar al jefe de las mulas porque el sueldo de 6.000 euros mensuales no era suficiente y le pedía más

"No sabes quién soy ni con quién te has metido" le dijo. “Conozco gente debajo de las piedras”. Lupin contestó. "Por ese camino vas mal porque el que sabe todos tus datos soy yo". Grabó muchas amenazas. Le dijo que le mandaría gente a su casa si no seguía pagándole para recuperar su vida. Lupin le confesó que al él no le pillarían. Que no tenía nada que perder porque no tenía familia pero que él sí. Y sabía todo de su vida. Se cambió de casa. No era una broma. Hemos visto como Lupin era capaz de mandar sicarios. Pero “los listos también caen”. La UCO logró cazarlo, nos dice, y ha sido un alivio para todos nosotros.