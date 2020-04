Estafadores intentan hacer negocio ofreciendo curas para el coronavirus

El miedo es libre y viral y crece ante la incertidumbre y la desinformación. Un claro ejemplo son las múltiples reacciones que ha producido el coronavirus desde que llegó a nuestras vidas. Unas son graciosas y sorprendentes, como puede ser la compra compulsiva de nuestro vecino con el papel higiénico, pero otras no hacen ni pizca de gracia. Y es que son verdaderamente crueles dada la cifra de víctimas mortales y contagiados por el COVID-19.

La falta de mascarillas y guantes ha llevado a que la situación sea aún más caótica, sobre todo cuando alguien está luchando contra un virus tan letal. No falta quien ha aprovechado la desesperación de algunas personas para hacer negocio y por medio de Internet prometer vacunas y curas cuando, por el momento, la ciencia no ha sido capaz de encontrarlas.

"Soy un doctor de laboratorio de la Sanidad Pública española, he conseguido 24 viales de sangre y saliva infectada. Estoy dispuesto a venderlos por 100 dólares. Lo mando una vez esté hecho el pago. El envío es a todo el mundo por SEUR refrigerado para que no muera", indica uno de los anuncios publicados. La empresa de transportes he negado este tipo de servicios.