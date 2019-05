Su inminente parto no le quita las ganas de seguir practicando lo que más le gusta. Estefanía Juan Tello practica halterofilia desde que prácticamente tiene uso de razón. Ha participado en numerosos campeonatos en España y en el resto del mundo y ahora no quiere que su vida cambie. Pese a que está embarazada de 8 meses, Estefanía sigue con sus rutinas aunque con un estricto control médico.

Su embarazo no ha sido un impedimento para seguir entrenando. En otra publicación en sus redes sociales aseguraba que “con esta barriga ya se me resisten algunos ejercicios de barra, pero por suerte hay mil para hacer, así que… no hay excusa”.