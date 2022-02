Clonan el teléfono móvil de Esther López, clave para resolver su desaparición en Traspinedo

Según las versiones de los hechos, Esther López y el otro amigo, también sospechoso, continuaron en el coche, atravesaron un camino de tierra y pararon en el bar La Maña. Este es el chico es con el que habría discutido la desaparecida antes de bajarse del vehículo. En el restaurante también existen cámaras de seguridad en la fachada del local, unas imágenes que también son clave. La mujer del dueño del local apunta: "Los primeros días vino la Guardia Civil, habló con nosotros y se llevaron el disco duro".

Además, por si hubiese cualquier duda, la entrevistada confirma que el local no estaba abierto en ese momento: "El bar se cierra todos los días a las 11 de la noche, aquí no ha estado esa chica, es un lugar donde no se ve futbol ni nada, así que se cierra".