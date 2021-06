Los estornudos no son normalmente un síntoma de covid-1 9, y es mucho más probable que sean un signo de un resfriado o alergia , pero un estudio del King's College de Londres difundido por la aplicación ZOE COVID sugiere que estornudar más de lo habitual puede ser un signo de covid-19 , pero solo en personas que han sido vacunadas .

Aunque muchas personas con covid-19 pueden estornudar, no es un síntoma definitivo porque los estornudos son muy comunes , especialmente en los meses más cálidos, donde las personas pueden experimentar cierto tipo de alergias estacionales.

Los responsables del estudio recuerdan que a pesar de haber sido vacunados es posible contraer la enfermedad y que las personas vacunadas experimentan los mismos tipos de síntomas que las personas no vacunadas, pero su enfermedad es más leve y más breve .

El estudio evidencia también que las personas que habían sido vacunadas y luego dieron positivo por coronavirus eran más propensas a reportar estornudos como síntoma en comparación con aquellas que no tenían un pinchazo. Esto sugiere que estornudar mucho sin explicación después de haber sido vacunado podría ser un signo de la enfermedad.

No obstante, recuerda que el vínculo entre estornudos y coronavirus no es muy fuerte, por lo que debe mantenerse alerta a otros síntomas conocidos de enfermedad se haya recibido la vacuna o no.