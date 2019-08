El brutal relato de una madre que vio cómo su bebé perdió sus extremidades por una infección de garganta

Los médicos aseguran que descubrieron la sepsis de Oliver debido a una infección de garganta no diagnosticada, de la cual nunca había mostrado ningún síntoma. Cuando la sangre no puede pasar a través de los vasos sanguíneos, los tejidos del cuerpo pierden oxígeno y nutrientes vitales, por lo que van muriendo. Si muere demasiado tejido, debe eliminarse.

"Quiero que la historia de mi hijo ayude a los demás"

“Quiero que la historia de mi hijo sirva para ayudar a concienciarse y enseñar a otros padre y médicos de cabecera, que tal vez no tengan la capacitación pediátrica especializada, sobre los signos de sepsis. No tenía ni idea de lo enfermo que estaba Oliver, de no haber acudido al hospital cuando lo hice, no estaría aquí. Me siento la madre más afortunada del mundo”, explicó Abigail.