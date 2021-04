Una estudiante sintecho se saca el título universitario pese a tener que dormir en la escuela

Sarah Brundson , de 29 años, se ha convertido en toda un ejemplo al lograr sacarse un título en la Universidad de Liverpool a pesar de no vivir en un hogar y no disponer de un entorno estable debido a una ruptura familiar. La joven a menudo tenía que dormir en la escuela para descansar mientras continuaba con sus estudios.

"Perdí mi casa después de una ruptura familiar cuando tenía 15 años. Me las arreglaba en el sofá que me dejaban mis amigos , así que volé un poco por debajo del radar", le dijo Sarah al 'Liverpool Echo'.

Sarah obtuvo una matrícula, cinco sobresalientes y cuatro notables en la Educación Secundaria, aunque la decepcionó no obtener un sobresaliente en inglés debido a sus condiciones de vida: "Dormí mal la noche antes de mi examen de idioma inglés, así que estaba absolutamente agotada y olvidé darle la vuelta al papel. Era un papel de dos caras y al final del examen uno de mis amigos se me acercó y me dijo '¿por qué no volteaste la página y hiciste la última sección?' "Estaba horrorizada. ¿Qué última sección?'"