Hace frente a los síntomas

Raúl es un joven 16 años que cursa c uarto de la ESO, actualmente se encuentra confinado en casa debido a su reciente positivo en covid y afirma que está teniendo "dificultades" para llevar sus estudios al día debido a los dolores de cabeza y la mascarilla: "Para estudiar es un agobio, pero intento que me afecte lo mínimo".

Educación vs coronavirus

Los inconvenientes de la educación online

"Yo las clases 'online' no las veo productivas porque los alumnos no vemos ni entendemos tanto la asignatura como de manera presencial", señala Dmytro. Coincide Celia: "los que estamos en casa no podemos participar, ya que siempre surge algún problema como que no nos escuchan o que no funciona el micro".