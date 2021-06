Nada más idílico que poder disfrutar de la vacaciones de verano navegando en barco y disfrutando de la paz de alta mar. Pero para poder hacerlo necesitas varias cosas: lógicamente, un barco u embarcación y, además, la titulación necesaria para poder 'conducirlo' de forma legal y con plena seguridad. En este campo, el título más demandado por los españoles es el llamado título de Patrón de Embarcaciones de Recreo o PER , que habilita para hacer navegación costera de barcos de hasta 15 metros. ¿Cómo es el examen de patrón de barco o PER? ¿Qué necesitas para navegar y cuáles son las fechas de examen?

Cómo es el examen de patrón de barco: el PER, el título más demandado

El PER es la titulación más demandada en nuestro país precisamente porque es la más adecuada para realizar todo tipo de travesías como patrón. Podrás navegar con barcos a motor y de vela, así como motos de agua, y la distancia máxima de costa a la que podrás navegar es de 12 millas náuticas.

Distinto (y más exigente) es el título de Patrón de Yate , que te permitirá manejar embarcaciones de hasta 24 metros de eslora y hasta una distancia máxima de la costa de 150 millas. De hecho, para superar esta segunda titulación es necesario haber aprobado antes el PER.

Centrándonos en el primer examen, para obtener el PER no es necesario contar con ninguna titulación mínima previa, pero sí es cumplir ciertos requisitos:

Con todo, se trata de un título no demasiado complejo, y las escuelas de náutica suelen estipular un plazo de dos meses para obtenerlo. Eso sí, deberás estar atento a las convocatorias de examen de tu comunidad autónoma, ya que no suelen existir demasiadas fechas de examen al año. Por lo demás, las prácticas no supondrán la superación de ningún examen final: simplemente deberás superarlas para obtener tu certificado.