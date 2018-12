Los examinadores de tráfico desconvocan la huelga prevista para este mes de diciembre

El colectivo se ha puesto en huelga para denunciar que el incremento retributivo que pedían --de unos 250 euros al mes a distribuir en 14 pagas, el denominado 'complemento específico'-- no está todavía reflejado en sus nóminas, cuando esta demanda fue aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, después de la presión de la oposición y tras casi seis meses de huelga durante 2017, una de las huelgas más largas de la democracia española.

Sin embargo, un año después, la asociación lamenta que aún no se ha ejecutado este incremento retributivo al colectivo por parte del órgano competente, la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR).

Según comentó esta mañana el presidente de la asociación, Joaquín Jiménez, durante la manifestación que el colectivo ha convocado en Madrid, este incremento retributivo no se ha ejecutado aún porque el anterior Gobierno del PP no introdujo una disposición transitoria en la Ley de Presupuestos que eximiera del cumplimiento obligatorio que tienen todos los funcionarios de que su tope salarial no supere el 1,5% en 2018.