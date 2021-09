Una situación surrealista que el padre narra parra el El Periódico Mediterráneo . "Cuando después de dar explicaciones y contar todo lo que me ha pasado en la última semana ellos no rectificaron y exigieron que les devolviera el aparato, me enfurecí. Es totalmente surrealista ", lamenta el hombre.

Más allá de esa falta de comprensión, la compañía le envió un correo electrónico en el que sentían las molestias pero insistían en que no podían eximirle de la penalización: "Lamentablemente, no le podemos eximir de la penalización por no devolución del router. Nuestros términos y condiciones no contemplan este caso. Sentimos las molestias".