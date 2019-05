La exnovia de Bernardo Montoya justifica no haber ido al juzgado: "Estoy mala, no he ido porque no tengo dinero para ir"

En Huelva, la jueza del caso del crimen de Laura Luelmo ha ordenado la búsqueda y captura de la novia de Bernardo Montoya , acusado de haber asesinado a la joven profesora zamorana, después de que ésta no se presentase tras haber sido citada a declarar como investigada. En el momento, ni siquiera se conocía justificación alguna, pero Informativos Telecinco la ha localizado obteniendo respuesta: Josefa estaba indispuesta y ha justificado su ausencia. “Estoy mala. No he ido porque no tengo dinero para ir”, ha dicho, antes de contestar también a la pregunta de si sabe que está en busca y captura: “Lo sé perfectamente y se ha anulado todo, hija, ha dicho”, además de asegurar que a su casa “no ha venido nadie, ni va a venir nadie, ni nada de nada”.