Una exnovia del actor Matthew Perry revela que la enviaba a conseguir drogas estando embarazada

“Estaba de cinco meses y 'pillando' para él. Me decía ' nadie va a detener a una niña embarazada . No te preocupes’”, ha contado Edwards, que siguió siendo amiga del actor tras finalizar su breve relación sentimental en la década de 2000.

“Miro hacia atrás y pienso, ‘¿Qué clase de amiga era?’ Pero quería ayudarlo”, dijo Edwards al rotativo británico. “Me entraba este sentimiento de culpa, como ‘Si no me traes esto, iré yo mismo y caminaré al centro’. Yo estaba como, ‘No, no, no, lo haré por ti’ porque no quería que en su estado mental condujera o deambulara por las calles ... (...) Nuestra relación se volvió tóxica. No podría decir que no”.