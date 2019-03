El exnovio de Pilar Baeza, condenado por el asesinato de Manolo López: “Ella disparó primero”

"Mi hermano no fue un violador"

Además, ha destacado que para la familia, el hecho de que Pilar se haya postulado para un alcaldía es "doloroso y desagradable", pero ha querido dejar claro que ésa no es su guerra: "Allá sus votantes. Lo que a nosotros nos importa es demostrar que mi hermano no fue un violador, no hemos montado ningún complot contra ella. En la sentencia, que aquí os enseño, no se acredita que hubiera ninguna violación".