Expulsada de clase por ser "demasiado grande" para su uniforme escolar

Pero este año, la niña de 14 años fue expulsada de las clases en la Escuela Comunitaria de Portchester en Fareham, Hants, y se le comunicó que si no usaba la falda reglamentaria, se vería obligada a estudiar aisladamente o quedarse en casa. En un acto de rebeldía, Kada fue a la escuela tras el aviso e incluso asistió a dos de sus clases matutinas, antes de que la dirección del centro la sacara del aula. Ahora está desconsolada por la forma en que la escuela la ha tratado. "He llorado durante los últimos cinco días, no entiendo, no he hecho nada malo", explicó. 'A la gente se le castiga cuando hace algo mal; a mí me han tratado como si no fuera humana".