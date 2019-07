El extravío de un examen en las oposiciones provoca que una interina tenga que repetir la prueba en Valencia

La primera de las fases, consistente en teoría, y que realizó en el Instituto Misericordia de Valencia carece de validez al no encontrarse entre los demás candidatos a pesar de haber realizado el examen práctico, que ha superado con éxito. La sorpresa de la afectada fue cuando descubrió al ir a revisar las calificaciones online que su convocatoria no era existente y que figuraba como un 'No presentado'.