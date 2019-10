El futbolista argentino Ezequiel Esperón de 23 años, fallece tras caer de un sexto piso

Esperón fue trasladado urgentemente al hospital aún con vida, sin embargo, los médicos no pudieron salvarlo debido a los graves politraumatismos que había sufrido en el accidente.

Esperón comenzó su carrera en el equipo All Boys argentino, que también mostró sus condolencias en redes sociales: “El Club Atlético All Boys lamenta el fallecimiento del ex jugador de la institución, formado en nuestras divisiones inferiores, Ezequiel Esperón. Nuestras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos”, y posteriormente ingresó en el Internacional y Gremio de Porto Alegre, en Brasil.