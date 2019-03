Fake News: un arma de destrucción masiva que amenaza nuestra democracia

"Si me dan a elegir entre que me gobierne alguno de los 100 políticos de mayor nivel o las 100 personas que aparezcan en un mitin de, me quedaría con estos". Lo dice Steve Bannon en una entrevista en El País , donde deja algunas perlas: los partidos aburridos de centro no ganan, las élites no tienen soluciones y tratan a los demás como idiotas. Lo diceel hombre que considera que el futuro sonel hombre que ha estudiado en, que es millonario y que sabe lo que es estar en la sala de guerra del Pentágono y elSe prepara una revolución, y las fake news son un arma de destrucción masiva. Veamos.