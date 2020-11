Fallece una niña de 14 meses en Rocafort que se atragantó en la guardería

Trágico desenlace. Una niña de 14 meses¡, que se atragantó el lunes con una habichuela en la hora de la comida en la ‘escoleta’ municipal de Rocafort ha fallecido. La pequeña fue intervenida quirúrgicamente pero no ha podido superar los daños causados por la falta de oxígeno. Durante la hora de la comida, la niña, comenzó a sentirse mal al atragantarse con una habichuela de pequeño tamaño. El personal del centro activó rápidamente el protocolo para este tipo de casos, tras la llamada al 112. "La Policía Local se presentó allí en apenas un minuto, mientras que los servicios de emergencia llegaron en torno a los 19", según adelantaba el diario Levante.



Los servicios sanitarios atendieron a la niña realizando las primeras técnicas de antiatragantamiento, pero en vista de que no reaccionaba y de que no podían extraerle el objeto decidieron evacuarla de emergencia hasta el hospital. Allí tuvo que ser operada de urgencia para tratar de retirarle la legumbre, que le obstruía la respiración. Desde entonces había permanecido ingresada en la UCI en estado crítico, debido a los daños cerebrales sufridos por la falta de oxígeno.