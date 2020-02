La familia de la mujer asesinada en Alicante pide ayuda para repatriar el cuerpo a Rumanía

La familia de la mujer asesinada en Moraira (Alicante) pide ayuda para poder repatriar su cuerpo a Rumanía, su país natal. Su prima ha explicado que el coste de la repatriación asciende a unos 10.000 euros que no pueden sufragar al ser “gente humilde que no podemos afrontar este problema”.



Alina, la última víctima de la violencia de género, llevaba varios años en España y era madre de dos niños, uno de 14 años, que vive con su abuela paterna en Denia (Alicante), y otro de 9, que se encuentra con su padre en Rumanía.



"Era una mujer buena, que siempre ayudaba a los demás, que trabajaba mucho y mandaba dinero a su familia siempre, pero no podemos pagar su repatriación, es imposible, por eso pedimos ayuda", ha dicho Marilena Georgiana Geageac, prima de la asesinada.



La pareja de la víctima, un hombre de 59 años y nacionalidad holandesa, ha sido detenido tras confesar el crimen y ser encontrado el cuerpo en un contenedor de basuras en la urbanización La Sabatera de Moraira (Alicante).



El detenido contaba con antecedentes en el sistema Viogen de violencia machista e incluso tuvo una orden de alejamiento hacia la víctima, aunque ésta ya había caducado, tal y como han informado fuentes próximas a la investigación.



Alicia es la víctima de violencia machista número once de 2020 y la 1.044 desde que comenzaron a registrarse las estadísticas en 2003.