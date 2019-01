Los familiares del patrón de barco desaparecido en Mallorca exigen medios para su búsqueda

Tras toda esta espera, el denunciante asegura que no comprende por qué nadie se está moviendo para avanzar en la búsqueda de su padre. "No le deseo a nadie lo que estoy viviendo" , ha reconocido a Europa Press.

"Nadie está saliendo a buscarlos"

"¿Por qué no han comprobado las cuentas bancarias de mi padre por si ha llegado a tierra y ha podido sacar dinero o le han obligado a hacerlo? ¿Por qué no han comprobado los números de teléfono móvil? ¿Por qué no han analizado el ordenador personal de mi padre para analizar sus emails? ¿Por qué no revisan las cámaras del hotel en Palma? ¿Por qué no hay una avioneta buscándolos?", son algunas de las preguntas que se plantea Álvaro Aguirre Arroyo.