Una familia pide ayuda para salvar a sus tres hijos, afectados por una rara enfermedad sin cura

"Mis hijos nacieron perfectamente. A los tres o cuatro años noté que mi hija, la mayor, no andaba bien , y la llevé varias veces al médico. En consulta me dijeron que no tenía nada y que sólo necesitaba hacer gimnasia ", recuerda José Antonio, natural de Espartinas.

Pero es que, demás de los severos problemas de salud de sus tres hijos, José Antonio afronta una situación de precariedad en su vivienda. “Estoy trabajando pero con contratos temporales que no me permiten tener una vivienda digna. Tenemos que arrastrar a nuestra hija, a veces, porque no tenemos grúa para moverla. Vivimos en una cochera adaptada porque no tenemos acceso a una vivienda digna”, denuncia. Este padre ansía algún tipo de ayuda para lograr un empleo estable, o de cualquier otro tipo, para que sus hijos puedan vivir en una vivienda adaptada. La dramática situación de la enfermedad se suma a la precariedad sociolaboral que afronta esta familia.